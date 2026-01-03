MADEIRA Meteorologia
Venezuela: Comunidade madeirense sem danos mas apreensiva

    Miguel Albuquerque atento à situação da comunidade madeirense na Venezuela. Joana Sousa
David Spranger

Jornalista

Região
Data de publicação
03 Janeiro 2026
19:26

Não há quaisquer danos a lamentar entre a comunidade madeirense na Venezuela, quer humanos quer materiais, disse o presidente do Governo Regional, há instantes, numa conferência de imprensa realizada no Funchal.

Na sequência das conversas que tem mantido com os conselheiros, Miguel Albuquerque regista alguma apreensão na comunidade madeirense radicada naquele país da América Latina.

A apreensão, conforme explicou, decorre do receio de eventuais saques, muito usuais nestas circunstâncias, em que as cadeias de distribuição podem sofrer algum impacto negativo.

Albuquerque diz que não encontra razões para que os Estados Unidos não façam parte integrante do período de transição.

