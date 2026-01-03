MADEIRA Meteorologia
Venezuela: Albuquerque fala às 19h30

Miguel Silva

Diretor

Região
Data de publicação
03 Janeiro 2026
17:53

O presidente do Governo Regional vai pronunciar-se esta tarde sobre a situação política na Venezuela.

O gabinete de Miguel Albuquerque acaba de anunciar que se trata de uma conferência de imprensa, agendada para as 19h30, a partir da Direção Regional das Comunidades, no Palácio do Governo.

Já esta manhã, a Quinta Vigia fez saber que o presidente do Governo Regional estava a acompanhar a situação desde cedo e já tinha falado com o ministro português dos Negócios Estrangeiros.

