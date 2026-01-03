Venezuela: Albuquerque fala às 19h30

O presidente do Governo Regional vai pronunciar-se esta tarde sobre a situação política na Venezuela.
O gabinete de Miguel Albuquerque acaba de anunciar que se trata de uma conferência de imprensa, agendada para as 19h30, a partir da Direção Regional das Comunidades, no Palácio do Governo.
Já esta manhã, a Quinta Vigia fez saber que o presidente do Governo Regional estava a acompanhar a situação desde cedo e já tinha falado com o ministro português dos Negócios Estrangeiros.
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Uma mobilização de venezuelanos e luso-venezuelanos está a ser preparada para este domingo, às 16h00, na Praça do Povo, na Avenida do Mar, Funchal.
‘Venezuela...
O avião que levou o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de Guantánamo, aterrou hoje em Nova Iorque, onde deverá comparecer, nos próximos dias, num...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve a ser vigiado com o auxílio de elementos do seu executivo, que informaram a CIA, a agência dos serviços...
Na madrugada do primeiro dia do ano foram registadas rajadas de vento de 114 km/h, no Caniçal e 103 km/h em Sta. Catarina/Aeroporto, conforme um balanço...
O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) vai reunir-se na segunda-feira para discutir a operação norte-americana de captura do Presidente venezuelano,...
Centenas de venezuelanos concentraram-se hoje na Porta do Sol, em Madrid, a celebrar a detenção do Presidente da Venezuela, mas em Zaragoza uns regozijavam-se...
O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje o homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, para “tomar cuidado” após o ataque em que foi capturado o chefe de Estado...
O ADN entende “que apoiar invasões unilaterais de países soberanos, mesmo quando dirigidas contra regimes ilegítimos, constituium precedente perigoso....
O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou hoje imagens da “sala de crise” (“situation room”) improvisada na sua residência em Mar-a-Lago, na...
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, exigiu hoje “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único Presidente da Venezuela”, e condenou operação...