Venezuela: Albuquerque fala às 19h30

O presidente do Governo Regional vai pronunciar-se esta tarde sobre a situação política na Venezuela.

O gabinete de Miguel Albuquerque acaba de anunciar que se trata de uma conferência de imprensa, agendada para as 19h30, a partir da Direção Regional das Comunidades, no Palácio do Governo.

Já esta manhã, a Quinta Vigia fez saber que o presidente do Governo Regional estava a acompanhar a situação desde cedo e já tinha falado com o ministro português dos Negócios Estrangeiros.