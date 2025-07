O navio norueguês ‘Restauration’, uma réplica inspirada numa embarcação do século XVII, chega à Marina do Funchal amanhã, dia 29 de julho, recriando antigas rotas marítimas europeias e proporcionando aos visitantes uma “viagem imaginária”.

Construído com técnicas tradicionais, o navio homenageia a embarcação lançada em 1660 para assinalar o regresso do Rei Carlos II ao trono inglês. A bordo, será possível visitar os espaços do navio e provar iguarias inspiradas em receitas da época, como o bacalhau confecionado por um chefe norueguês convidado.

A escala na Madeira integra uma rota entre o Reino Unido e os EUA, com apoio do Consulado da Noruega na Madeira e da empresa Wilhelmsen. No âmbito desta visita, terá ainda lugar um evento no Centro Comunitário Regional (junto ao Beer Hause), no dia 30 de julho, pelas 11h30, assinalando os 200 anos da primeira viagem do ‘Restauration’ entre a Noruega e os Estados Unidos.