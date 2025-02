Veja o ‘Antes e Depois’ das mangas do Porto do Funchal (com fotos)

O porto do Funchal, conhecido pela sua localização privilegiada e infraestrutura robusta, de resto premiada no final do ano passado, tem, no seu interior, um pequeno ‘empecilho’ e sem solução à vista: as duas mangas de embarque e desembarque adquiridas pela APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, em outubro de 2010, no âmbito de um concurso público internacional, continuam inativas.