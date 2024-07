Bom dia! É quarta-feira!

* O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública promove uma série de eventos junto dos Campos de Férias e Centros de Atividades de Tempos Livres. A programação conta com a demonstração de meios na RAM que incluirá uma exposição de meios da PSP, bem como a divulgação de programas tais como ‘Estou Aqui’ (Crianças e Adultos) e Férias em Segurança e Programa + Verão. As demonstrações prosseguem hoje a partir das 9h30, no Parque Desportivo de Água de Pena.

* Às 9h00, inicia-se a 11.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, onde serão debatidas e apreciadas propostas de ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’ e do ‘Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2024 – PIDDAR 2024’.

* Realiza-se pelas 12h00, na sede da Ordem dos Engenheiros da Região Madeira, a cerimónia de entrega de diplomas e prémios de mérito aos melhores alunos dos cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia da Universidade da Madeira. Este ano serão distinguidos 2 alunos de licenciatura e 3 de mestrado.

* No âmbito do programa comemorativo do 60.º aniversário da Biblioteca Municipal de Santa Cruz, realiza-se hoje um concerto com o cantor madeirense Tiago Sena Silva, no anfiteatro da Casa da Cultura, na Quinta do Revoredo, a partir das 18h30.

* A Casa do Povo de São Roque do Faial levará a cabo mais uma sessão de sensibilização e recolha de lixo no percurso pedestre entre a Estrada Regional 103 e o Miradouro dos Balcões, no sítio do Ribeiro Frio, a partir das 14h30.