O novo elenco governativo tem diversas alterações. Continuidades, para além do presidente, são apenas dois. Conheça quem vai liderar as diferentes áreas.

MIGUEL ALBUQUERQUE

Presidente Miguel Filipe Machado de Albuquerque nasceu no Funchal a 4 de maio de 1961 (64 anos) e é desde 2015, o terceiro presidente do Governo Regional da Madeira, depois de no mesmo ano ter ganho as eleições internas do PSD Madeira. Antes, entre 1994 e 2013 foi presidente da Câmara Municipal do Funchal. Licenciado em Direito, exerceu a sua atividade profissional entre 1986 e 1993, altura em que deixou a advocacia para ser n.º 2 na autarquia, ascendendo depois à liderança. Começou na política em 1988, quando foi eleito deputado na ALRAM e presidiu à JSD Madeira entre 1990 e 1992.

JORGE CARVALHO

Educação, Ciência e Tecnologia Natural do Porto da Cruz, onde nasceu em 1968 (57 anos, Jorge Maria Abreu Carvalho está com Miguel Albuquerque desde a primeira hora, sendo mesmo o único secretário com prestação consecutiva desde 2015. Secretário Regional sempre com a área da Educação, licenciou-se em Educação Física e Desporto em 1995 pela Universidade da Madeira e é, desde 2000, mestre em Ciências do Desporto - Gestão do Desporto pela mesma instituição, sendo a sua primeira experiência como governante entre 2007 e 2011, como diretor regional da Juventude. JOSÉ MANUEL RODRIGUES

Economia

José Manuel de Sousa Rodrigues nasceu no Funchal a 13 de julho de 1960 (65 anos), sendo jornalista de profissão, numa carreira iniciada em 1978 no Jornal da Madeira, integrou redações de vários órgãos de comunicação social incluindo a RTP; onde se notabilizou, mas também foi correspondente na Madeira do Diário de Notícias de Lisboa e do Independente. Como político, teve a sua primeira eleição para a ALRAM em 2000, tendo também sido eleito à Assembleia da República em 2011. Líder do CDS, desde 2019 que é presidente da Assembleia Regional da Madeira. EDUARDO JESUS

Turismo, Ambiente e Cultura

Nascido a 18 de abril de 1969 (55 anos), António Eduardo de Freitas Jesus Formou-se em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Primeira escolha de Albuquerque para tutelar as áreas da Economia, Turismo e Cultura, em 2015, desempenhou funções de deputado entre 2017 e 2019, altura em que regressou ao Governo Regional, sendo que desde 2024 detinha exatamente aquelas pastas. Agora, perde a Economia e ganha o Ambiente, mantendo o foco no Turismo, setor que acumula recordes ano após ano. DUARTE FREITAS

Finanças

Licenciado em Economia, Duarte Nuno Nunes de Freitas nasceu a 27 de abril de 1977 (47 anos) é o atual presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresaria da RAM, é tido como um profissional com grande experiência em administração geral e na área administrativa-financeira. Lidera o IDE desde 2020, com recondução em 2022, onde sucedeu a Jorge Faria, tendo sido com ele que a Região enfrentou a pandemia e os enormes danos financeiros que os apoios disponibilizados mitigaram. Sempre muito reservado, discreto e ponderado em todas as suas intervenções, trabalhou diretamente com Rui Barreto e Eduardo Jesus, assumindo agora funções governativas na área das Finanças, sucedendo a Rogério Gouveia. PAULA MARGARIDO

Inclusão, Trabalho e Juventude

Paula Cristina Baptista Margarido nasceu em 29 de abril de 1974 (50 anos) em Pampilhosa da Serra. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, é advogada de profissão, com mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios, foi eleita deputada da República na XVI Legislatura, entretanto interrompida, naquela que foi a sua primeira incursão pela política. Foi presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e membro do Conselho Geral da UMa. É presidente da Comissão de Acompanhamento de Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis da Diocese do Funchal, qualidade na qual foi recebida em audiência pelo Papa Francisco por causa dos abusos sexuais na Igreja. PEDRO RODRIGUES

Equipamento e Infraestruturas

Nascido a 9 de outubro de 1974 (50 anos), Pedro Alexandre Fagundes de Freitas Rodrigues é engenheiro civil, com licenciatura no Instituto Superior Técnico, concluída em 1998, acumula mais com mais de 25 anos de experiência no setor público privado, é a aposta para suceder a Pedro Fino. Atual diretor regional do Equipamento Social e Conservação, exercendo estas funções desde novembro de 2019, sendo sucessivamente reconduzido nessas funções, depois de ter entrado na função publica pela via da Direção Regional de Obras. NUNO MACIEL

Agricultura e Pescas

Nuno Dinarte Gouveia Maciel, tem 48 anos e é deputado na Assembleia Regional desde 2019, vereador na Câmara Municipal da Calheta e exerceu funções como professor na Escola BS/PE da Calheta, é docente de profissão, tendo estudado na Universidade da Madeira, entre 1994 a 1999. Apontado como sucessor e Carlos Teles na autarquia da Calheta, o seu imaculado trabalho na Assembleia Regional, com assertivas intervenções multidisciplinares, em matérias da docência, agricultura, pescas e ambiente não passaram despercebidas. Aliando vertente técnica com a oratória política, é reconhecido pela preparação com que enfrenta todos os dossiês e pela clarividência com que as desenvolve. MICAELA FREITAS

Saúde e Proteção Civil