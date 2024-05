O Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, Tiago Freitas, Gonçalo Caldeira e Marisa Santos, visitaram, este sábado, os vários espaços tutelados por este Instituto, integrados na Festa da Flor 2024.

A Loja do Artesanato, o Pavilhão do Bordado e o Pavilhão do Artesanato da Madeira e da Floresta Laurissilva constituem a aposta do IVBAM nestas festividades para dar continuidade à divulgação dos produtores de Bordado da Madeira e dos artesãos regionais.

Este ano, para além da valorização do Bordado da Madeira aplicado à moda e ao design de moda, o IVBAM dispõe ao público em geral, mais dois espaços de dinamização e promoção do Artesanato Regional, no Pavilhão do Artesanato e da Floresta Laurissilva - este ano a comemorar 25 anos - e na Loja do Artesanato, localizada na Rua dos Ferreiros.

No Pavilhão do Artesanato e Floresta Laurissilva decorrem, este fim de semana, as seguintes atividades:

Demonstrações ao vivo:

Sábado | 3 de maio | 14h

João Virgílio Henriques

Fabrico de Instrumentos de Corda

Domingo | 4 de maio | 10h

Dália Pires Gouveia | Marca Bica Larica

Obra de Vimes

Domingo | 4 de maio | 11h

Dino Hugo Bettencourt Gouveia

Marcenaria /Fabrico de Utensílios e Outros Objetos em Madeira

Domingo | 4 de maio | 15h

Luís de Jesus

Fabrico de Utensílios e Outros Objetos em Madeira