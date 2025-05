É amanhã, sexta-feira, que decorre no auditório do Museu de Eletricidade-Casa da Luz. pelas 14h30, na cerimónia de entrega de prémios da V edição do concurso Europe Calling.

Trata-se de uma iniciativa do gabinete de Sérgio Gonçalves, eurodeputado madeirense e que é realizada em parceria com o Europe Direct Madeira e com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Este concurso é dirigido aos alunos dos ensinos secundário e profissional da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de consciencializar os jovens para as temáticas europeias, desenvolver o seu sentido crítico, democrático e criativo, promover o trabalho de equipa e de colaboração entre os pares, bem como difundir a discussão dos assuntos europeus e das instituições europeias pelos diversos agentes sociais.

Para o efeito, os alunos foram convidados a criar um vídeo publicitário, subordinado ao tema ‘Que Europa querem os jovens?’.

Esta edição conta com a participação de 10 escolas e um total de 17 equipas.

O evento contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do Eurodeputado, Sérgio Gonçalves, e da Coordenadora do Europe Direct Madeira, Patrícia Serrão.