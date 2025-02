A USAM apela à participação dos trabalhadores dos diferentes organismos que representa para participarem na manifestação que o Sindicato de Hotelaria agendou para o dia 25, pela ‘Defesa dos Aumentos Salariais para os Trabalhadores do Sector da Hotelaria na Madeira’.

Segundo comunicado enviado pela USAM, que recorda que a concentração dos trabalhadores na próxima terça-feira, será com Concentração junto à Sede do Sindicato, na Rua da Alegria, 15h30, com saída em manifestação até à Quinta Vigia, o pretendido é “uma grande jornada de luta na Região.

“Apelamos, pois, à participação de todo o Movimento Sindical da RAM, dirigentes, delegados, ativistas sindicais e população em geral, para que possamos fazer desta iniciativa, uma grande jornada de Luta na RAM”, lê-se no comunicado.

“Hoje por Ti – Amanhã por Mim” é o mote desta União dos Sindicatos, “que manifesta a sua total solidariedade com as reivindicações e iniciativas do Movimento Sindical Unitário da RAM”, conclui a missiva.