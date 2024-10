No âmbito do projeto “Emaranhados”, desenvolvido pelo coletivo Ahau Marionetas, de Merícia Lucas e Argenis Nunes, vencedores da Bolsa de Criação Artística 2024 dedicada às Artes Performativas, promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), numa parceria com a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), desenvolveu-se no pretérito dia 24 de outubro uma oficina de criação artística com alguns alunos da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ).

Foi num ambiente de muita alegria, enorme entusiasmo e curiosidade que os artistas orientaram os alunos seniores do estabelecimento de ensino.

Esta oficina criativa permitiu criar cenários para uma narrativa visual a partir de objetos recolhidos na nossa orla marítima, cenários que farão parte do vídeo-projeção da performance e irão abrilhantar o espectáculo.

Em suma, a USGZ considera este tipo de parceria muito valiosa, pois permitiu a participação ativa dos alunos seniores no processo da criação artística.