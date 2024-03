Universidade Sénior Gonçalves Zarco aposta na intergeracionalidade

A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) participou no IV Encontro de Universidades Seniores da Região Autónoma da Madeira (RAM) com o envolvimento dos alunos mais jovens da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), instituição onde os alunos seniores têm aulas e atividades lúdicas e culturais. Foi num ambiente de enorme euforia que as Universidades Seniores da RAM partilharam as suas vivências, músicas, danças e histórias.

Leia a nota de imprensa da USGZ:

“Este ano, a USGZ levou como tema “A vida é bela, não dês cabo dela”, ou seja, não desista dela. Mesmo nos momentos mais difíceis é importante lembrar que há beleza e esperança em cada situação. Manter-se firme, manter a fé e ser capaz de superar qualquer desafio que possa surgir é o caminho a seguir. Acreditar em nós próprios e no nosso potencial. Esta temática surge do contacto com os seniores e com os seus problemas diários, com as pessoas em geral, umas que vivem do saudosismo ou do futurismo, mas ambas profundamente ansiosas por não conseguirem viver no aqui e no agora.

A mensagem é bela, não desista, pois a vida está cheia de surpresas e oportunidades maravilhosas que estão à nossa espera. Acredite, persista e siga em frente, com coragem e determinação. A vida é bela e vale a pena ser vivida em toda a sua plenitude.

A prestação da USGZ seguiu este lema e dividiu a sua atuação em quatro momentos. Primeiramente, o canto do hino “Sê o sonho ganhador”, com música da mestrina Maria João Caires e letra do poeta, escritor e professor António Castro, sendo de salientar que o hino da USGZ foi escrito pelo fundador da USGZ.

No segundo momento, o foco é a enorme importância que a EBSGZarco e a sua USGZ dá à aprendizagem das línguas estrangeiras, por isso, os nossos alunos que são provenientes de vários países, conjuntamente com as alunas seniores, disseram de viva voz: “A vida é bela, não dês cabo dela”, nas respetivas línguas, demonstrando, desta forma, que a diversidade cultural, consequência do grande fluxo migratório, é uma mais-valia na partilha, na aprendizagem e no enriquecimento cultural de ambos.

O terceiro momento foi a declamação de uma poesia intitulada “As cores da vida”, poema da autoria das alunas e das professoras seniores, e que nos remete para a esperança no amanhã nas mãos das crianças, essas mesmas crianças que estiveram no palco e que pertencem à Unidade de Ensino Especializado (UEE) da EBSGZarco, e que diariamente dão provas de luta, de resiliência e de muita superação.

A USGZ apela ao respeito pela diferença e inclusão, e reforça a tomada de consciência que a vida é bela demais para perdermos tempo com coisas desnecessárias. Estejamos mais atentos àquilo que nos rodeia mais do que àquilo que nos separa.

O quarto momento foi de descontração total entre os intervenientes, demonstrando a nossa grande aposta, que consiste essencialmente no recurso às atividades intergeracionais, as quais se têm revelado uma mais-valia na aproximação dos mais jovens aos menos jovens.

Toda a equipa docente da USGZ acredita que com a aproximação dos seniores aos jovens poderemos educá-los a serem mais tolerantes, mais respeitadores, mais sensíveis, mais educados e mais solidários. Enfim, a missão da EBSGZarco passa, também, por criar/educar bons cidadãos, mais humanos e mais conscientes da diferença e da efemeridade que é a vida. A mensagem da USGZ é uma mensagem de Esperança.

Em suma, tudo isto só foi possível pelo compromisso de uma equipa coesa e dinâmica, liderada pela coordenadora da USGZ, professora Maria do Céu Barcelos, pelas alunas e docentes da USGZ, técnicos, alunos e docentes da UEE do estabelecimento de ensino, alunos e professores da turma 2 do 5.º ano de escolaridade, aluno da turma 3 do 7.º ano de escolaridade, duas alunas das turmas 1 e da turma 3 do 9.º ano de escolaridade, e alunos da turma 5 do 10.º ano de escolaridade, a sua preciosa participação e colaboração.

A finalizar, referir que é de louvar o apoio, empenho e o profissionalismo do presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos, e dos docentes Rubina Fernandes, João Paulo Silva, Sónia Fernandes, Filipe Sousa, Marlene Telo, Sílvia Correia, Paula Reis, José Pedro Regedor, Arlindo Sousa, Bibiana Gonçalves, Suzel Gama e Cristina Camacho; e aos assistentes técnicos Ana Rita Silva, Diogo Nóbrega, Isabel Rocha e Ivone Pereira.”