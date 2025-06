Na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, pelas 20h00, o auditório da Escola da APEL será palco do Festival de Encerramento do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, sob o tema ‘Celebração da Vida e do Saber’.

Este evento é o culminar de um ano intenso de aprendizagens, partilhas e momentos vividos por quatro dezenas de participantes seniores que, ao longo dos meses, deram provas do dinamismo, do entusiasmo e da vontade de continuar a aprender, independentemente da idade.

Com entrada livre, o Festival reúne familiares, amigos e comunidade num ambiente de festa, que celebra o talento e a dedicação dos alunos, bem como o esforço dos formadores e da equipa que faz da Universidade Sénior um projeto de referência.

“A programação inclui teatro, dança, vídeos temáticos e momentos simbólicos como a entrega de diplomas, traduzindo em 75 minutos uma amostra rica do que foi vivido ao longo do ano, e revelando a força de um projeto que transforma vidas e estreita laços”, explica uma nota enviada à redação.

O programa contará também com a participação do grupo convidado “Mulheres da Nossa Terra”, da Casa do Povo local, que trará à festa danças tradicionais e memórias partilhadas, reforçando a ligação interinstitucional e a valorização da cultura popular.

Lançada pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria em 2022, a Universidade Sénior tem vindo a afirmar-se como um espaço de crescimento, inclusão e felicidade, e este Festival pretende ser uma celebração da vida com sentido e do saber com afeto.