A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria iniciou, no seu plano curricular de 2024-2025, a disciplina de ‘Psicologia e Bem-Estar’, que tem como coordenador o psicólogo Hugo Fernandes.

A nova atividade proporcionou aos formandos a oportunidade de participar na palestra ‘Longevidade e Envelhecimento: O Papel dos Psicólogos’, que decorreu na tarde desta quinta-feira, integrada no programa do III Congresso dos Psicólogos da Madeira.

Sibila Marques, investigadora no Centro de Investigação e de Intervenção Social e Diretora do Mestrado em Psicologia Social da Saúde no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, foi quem abordou o tema.

Já a moderação coube a Letícia Oliveira, psicóloga no SESARAM, que fez questão de destacar a presença da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria no Centro de Congressos da Madeira, dando a palavra ao presidente Pedro Araújo e ao psicólogo Hugo Fernandes.

No rescaldo desta participação, Hugo Fernandes considerou que “a intervenção psicológica é importante na promoção da saúde e nos desafios que a longevidade e o envelhecimento trazem à sociedade”.

O psicólogo sublinhou ainda que “a psicologia é uma área que vai muito além da simples intervenção remediativa, atuando sobretudo na prevenção e no desenvolvimento do potencial humano, das organizações e comunidades”.

Por fim, frisou que “é crucial desmistificar a ideia de que a psicologia se limita a resolver problemas, afirmando que, ao aproximar as pessoas e os contextos a esta área, estamos a promover saúde pública, adaptação, inclusão e identidade”.

Por seu turno, Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, evidenciou “o importante papel da Universidade Sénior na melhoria da qualidade de vida dos seus formandos”.

Na ocasião, o autarca referiu ainda que “a participação da Universidade Sénior nesta palestra acentua o reconhecimento do valor da psicologia como parte integrante da promoção do bem-estar na freguesia”. De referir que a participação da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria nesta palestra foi possibilitada graças ao protocolo entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Município do Funchal, em vigor até 2026.