A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai lançar uma nova atividade para a população com mais de 50 anos, no âmbito da sua Universidade Sénior, no próximo ano letivo 2024/2025. Trata-se do ‘walking football’, uma variante do futebol, em que não é permitido correr, que é jogado num campo com as dimensões de 40x20 metros, entre duas equipas de cinco jogadores cada, sem guarda-redes.

O Walking Football tem como objetivo incentivar a prática desportiva das pessoas com idades superiores a 50 anos, promovendo a integração e o convívio em prol de uma vida mais ativa, num combate ao isolamento e ao sedentarismo.

Na Madeira, o projeto está a ser dinamizado através de uma parceria entre a Universidade da Madeira e a Associação de Futebol da Madeira, sendo que o projeto foi apresentado, esta segunda-feira, aos elementos da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria.

A apresentação do projeto, realizada na Escola da APEL, coube ao departamento de Educação Física da Universidade da Madeira, representado por Francisco Santos, Francisco Teixeira e Tiago Romão.

Na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, destacou “a importância crescente das atividades práticas no contexto das universidades seniores em todo o país, uma tendência confirmada pela RUTIS que o Imaculado pretende acompanhar”.