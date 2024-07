Os jardins da Câmara Municipal da Ribeira Brava acolheram, esta manhã, a cerimónia de encerramento do ano letivo 2023/2024 da Universidade Sénior, um projeto que completa o seu sexto ano de atividade e continua a crescer.

Na ocasião, o presidente Ricardo Nascimento alertou para a importância das pessoas se manterem ativas e alegres, afirmando que esta aposta contribui para um melhor bem-estar pessoal. Reconheceu que este projeto “foca-se no rejuvenescimento e não no envelhecimento”, agradecendo aos alunos pela participação, pois sem eles, tais iniciativas, como a criação desta universidade há seis anos, não seriam possíveis.

“Alguns alunos seniores, aquando jovens, não puderam alcançar o nível académico pretendido, devido à necessidade de trabalhar ou emigrar, mas têm agora a possibilidade de integrar uma universidade onde podem aprender e divertir-se”, afirmou o autarca.

Nascimento sublinhou que a continuidade desta iniciativa é “um investimento para uma sociedade feliz” e conta com o apoio de diversos parceiros, sobretudo a Secretaria Regional da Educação, que investe cerca de cem mil euros por ano no projeto, através da cedência dos professores, tendo deixado uma palavra de gratidão. Agradeceu também aos alunos por serem pioneiros e expressou esperança de que o projeto continue por muitos anos.

O diretor Regional da Educação felicitou o município pela iniciativa, destacando que a educação é um investimento nas pessoas. “A educação vai além da simples aprendizagem de conteúdos e da análise de currículos e deve proporcionar oportunidades, condições e competências para que cada indivíduo possa construir projetos de vida significativos, independentemente da idade”, referiu.

Para Marco Gomes, a educação é um processo contínuo ao longo da vida em que se está sempre a aprender e relembrou que a idade avançada não deve ser vista com pena, mas sim como uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e explorar coisas diferentes.

A universidade sénior oferece várias linhas de ação, incluindo aulas, de português, inglês, TIC, filosofia e outras disciplinas. Há ainda atividades lúdicas e manuais, como o coro, as marchas o grupo de música igualmente importantes. A mobilidade é outra componente essencial do projeto, com atividades como natação, hidroginástica, caminhadas e futebol.

Estas três áreas estão interligadas, permitindo que os alunos rejuvenesçam, se sintam contentes, ativos e participativos.

Elisabete Ramos, coordenadora da Universidade Sénior, expressou gratidão por mais um ano repleto de desafios e sucessos para os alunos, e salientou a formação de grupos advindos da universidade, como o grupo coral e instrumental, que têm realizado diversas atuações, além dos grupos de walking futebol e golf, que participam em competições tendo já arrecadado alguns prémios.

O projeto será retomado em outubro depois das férias de verão.