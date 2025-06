União Europeia substituiu o Estado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou a esta tarde a importância da União Europeia no progresso das regiões ultraperiféricas, criticando a postura do Estado português em relação às mesmas. O presidente do Executivo Insular falava aos jornalistas esta tarde, quando inaugurou as obras de reforço da adução ao reservatório da Trompica, no Campanário, num investimento de 4,75 milhões de euros, financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Em relação às regiões ultraperiféricas, deve haver uma atenção especial. A União Europeia teve um papel determinante no seu desenvolvimento. É um bom exemplo da importância da União Europeia”, afirmou Albuquerque.

O governante recordou que o Estado português “quase se absteve de assumir os seus princípios de solidariedade para com as regiões”, apontando que foi a Europa quem assumiu essa responsabilidade, através dos fundos comunitários.

“Foi a Europa, através dos fundos europeus, que concretizou o princípio da coesão. Os fundos de coesão foram essenciais para o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo”, concluiu.