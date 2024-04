A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai realizar uma concentração, no dia 1 de maio, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10h30.

”O 1.º de Maio é uma data histórica para o MSU (Movimento Sindical Unitário) e para a Luta dos Trabalhadores, pela reivindicação de Direitos e Denúncia de atropelos por parte de Políticas Neoliberais que têm sido levadas a cabo pela maioria do patronato aliados ao poder capitalista e às sucessivas políticas de direita, impostas pelo grande capital e sucessivos governos”, lembra a USAM em comunicado.

A concentração terá início com saída em manifestação pelas 11h00 (após a saída da procissão de São Tiago Menor, da Sé Catedral), rumo ao Jardim Municipal do Funchal, dando lugar às intervenções Sindicais, informou esta estrutura sindical.

“Aumentar Salários e Pensões! – Garantir Direitos! – Combater a Exploração! É o lema do 1.º de Maio deste ano”, lê-se na mesma nota.

Percurso :

Subida pela Rua António José de Almeida – Seguindo pela Rua do Aljube – Rua do Bettencourt – Ponte do Bazar do Povo – Rua 31 de Janeiro – Ponte do Bom Jesus – Rua do Marquês do Funchal – Praça do Município – Rua Câmara Pestana – Av. Zarco – Faixa Norte da Av. Arriaga. – Subindo depois a Rua de São Francisco até ao Jardim Municipal – onde terão lugar as intervenções Sindicais, por volta das 11h45.