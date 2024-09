A Universidade da Madeira acolhe amanhã, na sala do senado, uma conferência sobre “Sociolinguística e Humanidades Digitais: o projeto incorpora”.

A conferência será conduzida por Márcia Machado Vieira, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil.

Organizada e apresentada pela professora da UMa Aline Bazenga, a entrada para este evento é gratuita. De acordo com o programa, a conferência decorre entre as 17h00 e as 18h30.