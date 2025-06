UMa abre nova Pós-Graduação em Estudos Portugueses com candidaturas até 16 de julho

A Universidade da Madeira vai disponibilizar, a partir de setembro, uma nova pós-graduação em Estudos Portugueses, com o objetivo de proporcionar formação especializada nas áreas da Literatura e da Linguística Portuguesas.

As candidaturas estão abertas até 16 de julho, através do endereço http://candidaturas.uma.pt, sendo o curso de pós-graduação lecionado em horário pós-laboral, com aulas presenciais às terças, quartas, quintas e sábados, no Campus Universitário da Penteada.

Esta pós-graduação foi desenvolvida para complementar a formação académica, possibilitar a obtenção de créditos para a frequência de mestrados via ensino e consolidar competências específicas.

Destina-se especialmente a docentes ou profissionais da Cultura que pretendam atualizar os seus conhecimentos, bem como a licenciados na área dos Estudos de Cultura e afins.

O plano de estudos contempla, no primeiro semestre, unidades curriculares como Literatura Portuguesa Medieval; Receção Clássica na Literatura Portuguesa, Fonética, Fonologia e Morfologia do Português, Gramáticas e Terminologia Linguística.

No segundo semestre, incluemse disciplinas como Literatura Portuguesa do Renascimento; Literatura Portuguesa Moderna e Contemporâneas; História da Língua Portuguesa; e Sintaxe e Semântica do Português.

A Universidade da Madeira tem igualmente abertas, até 28 de junho, as candidaturas para a primeira edição da Pós-Graduação em Comunicação Digital e, até 20 de julho, para a 8ª edição Madeira da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras áreas.