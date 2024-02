Pelo CDS, foi Luís Miguel Rosa o dirigente a comentar a resolução hoje tornada pública pelo representante da república, no sentido de que o atual governo, liderado pelo demissionário Miguel Albuquerque, vai estar em funções de gestão até Marcelo Rebelo de Sousa poder intervir, ou não, na constituição da Assembleia Regional, e não com a possibilidade, pelo menos por agora, de apresentar um novo nome para liderar e prosseguir os quatro anos em curso.

“Fosse qual fosse a decisão do senhor representante da República, o CDS irá sempre respeitá-la, independentemente de concordar, ou não, com a mesma. E efetivamente o que nós tínhamos proposto era que os três partidos que sustentam a maioria na Assembleia Regional propusessem um novo elenco governativo, com o PSD a propor o novo presidente que pudesse tomar posse e esse governo pudesse apresentar um novo Programa e um novo Orçamento, com a maior rapidez possível, de forma a garantir a estabilidade que existia até janeiro, e isso é importante salientar, e pudesse dar continuidade ao bom trabalho que vinha sendo realizado”, conforme a sua leitura..

“Achávamos nós – e continuamos a achar – que essa era a solução que daria maior segurança iria ao encontro do interesse de todos os madeirenses”, frisou Luís Miguel Rosa.

Contudo, constata, “o que se verifica neste momento é um protelar da decisão para uma eventual decisão do Presidente da República, de dissolver ou não a Assembleia Regional, pelo que aguardaremos com serenidade até essa data, com a garantia de que os membros que neste momento ocupam posições governativas irão exercer as suas funções com o máximo de profissionalismo e competência até sabermos o destino final da nossa terra”.