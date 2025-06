Bom dia!

- O programa da Semana Regional das Artes apresenta, às 10h30, no Largo da Restauração, a ‘Festa no Jardim’. Ainda durante o dia, pode assistir à Exposição Dança e Projeto Xil in CACI Ponta do Sol, às 12h00; e GIG Escola das Artes pelas 18h00. Na Placa Central da Avenida Arriaga, está patete a Exposição Regional de Expressão Plástica Endless.

- A abertura da exposição de pintura/instalação, denominada ‘CRIAtiv’Arte’, está marcada para as 10h30, no hall do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

- No Palácio de São Lourenço, às 11h30, o representante da República para a Região recebe o conselho diretivo da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

- Pelas 12h00, a reunião da Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 12h15, a entrega de prémios do concurso de Montras Funchal em Flor.

- Às 14h30, na Escola da Camacha, realiza-se a Assembleia Municipal de Santa Cruz, onde ocorre a posse da nova presidente da Câmara, Élia Ascensão.

- O Departamento de Investigação Criminal da Madeira vai acolher a primeira reunião do projeto de estudo das águas residuais da Região Autónoma da Madeira, às 14h30.

- Na Semana do Ambiente a decorrer no Funchal, no Museu de História Natural do Funchal, às 15h00, ocorre a inauguração da exposição ‘Missão: Restaurar o Oceano’, seguida do lançamento do website do Museu naquele mesmo espaço, às 16h00.

- Em Machico, pelas 16h00, a abertura do Mercado Quinhentista, sob o tema ‘Mesteres, o Saber nas Mãos’.

- A Galeria Tratuário apresenta o evento o ‘Late Night’, às 17h00.

- Na última sexta-feira das Festas da Sé, no Funchal, a partir das 17h30 e até às 00h00, há muita animação e gastronomia. Aproveite para percorrer a ‘Rota dos Petiscos’ e ver as atuações musicais nas ruas do centro da cidade.

- Às 18h00, na Ponta do Sol, tem lugar a inauguração da loja ‘The Agency Real Estate’ Madeira.

- Pelas 20h00, no auditório Victor Costa na Casa do Povo de São Roque do Faial, decorre o concerto MANDOINSLAND.

- No auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Calheta, às 21h00, o grupo de Teatro Avesso apresenta a comédia ‘A Última Morada’.