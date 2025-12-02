Capitania alerta para agitação marítima forte

A Capitania do Funchal emitiu esta tarde um aviso de agitação marítima forte, até às 18h00 de quarta-feira, suportado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o comunicado, na costa Norte, haverá ondas N/NW 2 a 3M, aumentando gradualmente para 3 a 4M, e, na costa Sul, ondas SW 1 a 1,5M sendo ondas quadrante W 1,5 a 3M na parte mais W.

O vento será de NE fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), diminuindo para moderado(20-29 km/h) a fresco a partir da noite, diminuindo para bonançoso (12-19 km/h) a moderado a partir da manhã.

Quanto à visibilidade, será boa, por vezes moderada.

A Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.