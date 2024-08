Apesar dos avisos e dos sinais que proíbem a passagem pelo percurso pedestre da Vereda do Areeiro, que se encontra encerrada devido ao incêndio, são vários os turistas que ignoram a barreira que veda o acesso ao trilho.

A informação foi dada ao JM, há instantes, por testemunhas oculares.

Recorde-se que, esta manhã, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou que, “por precaução e questões de segurança”, este seria um dos percursos pedestres classificados que estavam encerrados devido ao incêndio.

Além da Vereda do Areeiro, estão também vedados os acessos à Vereda da Encumeada, Vereda do Urzal e Caminho Real da Encumeada. Ademais, o caminho florestal entre a Eira do Serrado e o Areeiro permanecerá encerrado.