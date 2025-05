“Os 23 deputados conquistados nas últimas Eleições Regionais são o corolário do trabalho do partido e das suas estruturas, bem como do Governo, claro, mas é também, sem dúvida, o resultado da proximidade inequívoca que soubemos manter nesta campanha, um trabalho que se deve a todos vós e ao facto de terem conseguido passar a mensagem da Social-democracia e do progresso” afirmou, esta manhã, o presidente dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD/M), Amílcar Gonçalves, na abertura do Conselho Regional que hoje reuniu na sede da Rua dos Netos.

Uma oportunidade em que fez questão de sublinhar a “importância destes últimos dois resultados eleitorais para o futuro da Madeira”, quer na perspetiva da “estabilidade política que há muito era desejável à Região”, quer na afirmação da “defesa intransigente dos direitos dos Madeirenses e Porto-Santenses na República”, refere nota do partido.

Amílcar Gonçalves que, dirigindo-se aos presentes, aproveitou esta reunião para fazer o balanço do trabalho levado a cabo pela estrutura que lidera, assim como para anunciar a realização do IX Congresso Regional a 14 de junho e a sua candidatura, enquanto Presidente dos TSD/M, ao terceiro e último mandato.

Relativamente ao trabalho desenvolvido, foi ratificada, nesta ocasião, a criação de algumas estruturas, nomeadamente as Secções dos Jovens Trabalhadores, dos Bancários e dos Técnicos de Exercício Físico e Fitness, sendo que, além destas Secções e no último ano, foi também criado o Núcleo de Empresa da ARM - Águas e Resíduos da Madeira.

Sublinha o PSD, por fim, o facto de ter sido reconhecida, nesta reunião, a importância do atual Grupo Parlamentar regional do PSD/M manter a representatividade dos TSD/M, bem como o facto do Governo Regional integrar agora um membro que era da direção desta estrutura na pasta da Saúde, sem esquecer o agradecimento ao trabalho desenvolvido por Ana Sousa à frente da Secretaria Regional da Inclusão, onde “desempenhou um trabalho e uma missão em prol do nosso povo, a todos os níveis excepcional, marcando o sector social da Madeira”, disse Amilcar Gonçalves.