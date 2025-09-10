MADEIRA Meteorologia
Tribunal de Justiça recusa “Habeas Corpus” no caso de violência doméstica

Supremo rejeita “habeas corpus” a agressor de Machico

Está confirmada a recusa do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do homem que agrediu violentamente a mulher em Machico, num caso que gerou grande indignação em todo o país.

A agressão ocorreu na presença do filho menor do casal e levou à detenção do arguido, dias depois do acontecimento. O pedido foi indeferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, mantendo-se o homem em prisão preventiva na Cadeia da Cancela, no Funchal, enquanto aguarda a conclusão do processo e o julgamento.

A advogada de defesa tinha alegado que a prisão preventiva era ilegal, após o primeiro interrogatório no Tribunal da Comarca da Madeira. Contudo, a decisão agora proferida confirma a medida de coação aplicada ao arguido.

