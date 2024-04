Pedro Ramos revela ao Jornal que o Centro de Saúde de Machico vai adotar a triagem de Manchester a partir do dia 16 deste mês. O modelo será posteriormente implementado em todas as unidades com serviços de urgência. Este o assunto que faz manchete neste Dia Mundial de Saúde, altura em que lhe damos a conhecer alguns números. Assim, saiba que, em 2022, foram contabilizados 24.539 internamentos em hospitais públicos e privados.

Mas no JM deste domingo, que se prevê de temperatura amena e convidativa a um passeio em família, pode ler, talvez sentado numa esplanada, à beira mar ou não, aquilo que nos contam os turistas sobre a paisagem surpreendente que se avista do miradouro da Terra Grande, na freguesia da Serra de Água. Caso para dizer que é uma ‘Terra com vista Grande’. O verde que pinta um cenário que vai do vale à montanha é muito procurado. Leia os testemunhos nas páginas 10 e 11.

Neste dia de suplemento sobre comes e bebes, conheça a história que deu origem ao símbolo da liberdade. Os cravos iam adornar aniversário de um restaurante.

Vem aí uma semana de calor e poeiras. Saiba as temperaturas que vamos ter nos próximos dias. Nesta edição, em duas páginas, contamos, ao pormenor, aquele que foi o Festival da Canção, em que o triunfo foi para ‘Um mundo melhor’, de Isabela Andrade. O espetáculo encheu o Centro de Congressos da Madeira. Ana Raquel Moreira é a autora da música e letra vencedora.

Nas ocorrências, mais uma tragédia. Um corpo foi encontrado a boiar na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

Desfrute do seu JM e tenha um bom domingo!