Bom dia!

Feliz terça-feira de Carnaval!

Hoje é dia de se mascarar e participar nos cortejos do Trapalhão. Escolha onde participar ou simplesmente assistir e quem sabe dar umas boas gargalhadas.

- A Casa do Povo de São Roque do Faial, em Santana, organiza, a partir das 15h00, na sua sede, o concurso ‘Melhor Disfarce’.

- No Porto Santo, o cortejo é a partir das 15h00, com muita animação na Praça do Município.

- No Funchal, começa às 16h00 o cortejo Trapalhão, na Avenida Sá Carneiro, em frente à discoteca Vespas. As inscrições são entre as 14h00 e as 15h30, e habilita-se a um dos prémios.

- No Caniço, às 16h00, a magia do Carnaval sai à rua e contará com a participação de 700 foliões.

- No Porto Moniz, na freguesia do Seixal, o Carnaval está agendado para as 16h00.