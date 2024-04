O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, recebe, pelas 9h15, para apresentação de cumprimentos uma delegação da missão da visita do Curso de Promoção a Oficial General do Instituto de Estudos Superiores Militares à R.A.M, seguido de um briefing subordinado ao tema ‘O Representante da República: entre a unidade do Estado e a autonomia das Regiões’.

Às 9h30, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidente à sessão de abertura do MadeiraMUN 2024, que acontece no hemiciclo do Parlamento madeirense. A quinta edição do MadeiraMUN será subordinada ao tema ‘A Educação – um direito essencial’ e contará com a presença de alunos de seis escolas secundárias da Região.

Quarenta e cinco minutos depois, José Manuel Rodrigues recebe o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro, e uma delegação do Instituto de Estudos Superiores Militares, no âmbito da Visita de Estudo do Curso de Promoção a Oficial General (CPOG), constituída por 3 oficiais Generais e 32 Auditores.

À tarde, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta pelas 15h00, no jardim do Museu Quinta das Cruzes, a edição de 2024 da Festa da Flor, que decorrerá entre os dias 2 e 26 de maio.

Pelas 17h00, acontecerá a apresentação do projeto IMPULSO, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, e contará com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, promove hoje a palestra ‘Cancro do Esófago e Estômago’, no âmbito da celebração do Dia Nacional do Cancro Digestivo, que irá decorrer pelas 18h30, no anexo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com os oradores Joana Carvão e Ricardo Viveiros.

No mês em que se assinala a Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, o auditório da FNAC no Madeira Shopping, é palco pelas 19h00, para uma conversa informal sobre o tema intitulada ‘Maus-Tratos Infantis e Violência na Idade Adulta: Uma Conversa Necessária’ e contará com as presenças de Ana Cristina Saial, Andreia Loureiro, Joana Alegria e Mariana de Sousa Martins. O evento aberto ao público em geral.