O hotel The Cliff Bay e o restaurante Il Gallo d’Oro, ambos localizados no Funchal, integram a prestigiada seleção ‘La Liste 2025’, que distingue os 1000 melhores hotéis e restaurantes do mundo, conforme avança o gabinete de comunicação do grupo às redações.

No setor da hotelaria, o The Cliff Bay Hotel garantiu um lugar de destaque no ranking La Liste Top 1000 Hotels 2025, posicionando-se entre os 500 melhores estabelecimentos a nível global. Este feito coloca o hotel como um dos 26 representantes portugueses na lista e reforça a sua reputação como um ícone da hospitalidade madeirense.

No universo da alta gastronomia, o restaurante Il Gallo d’Oro também brilhou, sendo o único restaurante da Madeira a figurar na La Liste Top 1000 Restaurants 2025.

A La Liste baseia-se na análise de mais de 1000 guias gastronómicos e hoteleiros, milhões de avaliações online e mais de 200 publicações internacionais.