Na próxima semana, nos dias 4 a 6 de julho, as testemunhas de Jeová realizarão no Madeira Tecnopolo, o seu anual Congresso Regional, com o tema ‘Adoração Pura’. Este evento, de três dias, faz parte de uma série de congressos que está a ser realizado em todo o mundo.

“Num mundo em constante mudança, onde muitos procuram respostas espirituais e esperança, as Testemunhas de Jeová convidam todas as pessoas a assistir à sua série de congressos anuais, realizados mundialmente”, aponta a nota enviada à redação.

Mais recorda que, todos os anos, as testemunhas de Jeová apresentam um programa gratuito de três dias, com entrada livre a todas as comunidades locais. Este ano, regressarão novamente ao CIFEC Madeira Tecnopolo no Funchal para realizar um evento que destacará o significado da adoração verdadeira.

“As Testemunhas de Jeová são uma das maiores organizadoras de congressos sem fins lucrativos do mundo e espera-se, mais uma vez, que o evento atraia mais de 1200 participantes, beneficiando hotéis, restaurantes e outros serviços da cidade ao longo de 1 fim-de-semana, a partir de Julho, dias 4 a 6”, indica.

“Esperamos colaborar mais uma vez com as autoridades municipais para trazer este programa emocionante à Ilha da Madeira”, disse Ezequiel Luis, porta-voz das Testemunhas de Jeová.

“Este congresso pretende oferecer conforto e orientação espiritual a todos os que enfrentam desafios. Acreditamos que será uma experiência reanimadora para quem deseja compreender melhor o que é a verdadeira adoração”, afirmou.

O congresso regional “Adoração Pura” deste ano incluirá vídeos baseados na Bíblia, discursos e entrevistas sobre temas como: Quem é que realmente governa o mundo?; Aprenda sobre a terra em que Jesus viveu; Conhece quem adora, ou adora o que não conhece?.

O sábado contará com um momento especialmente emocionante: o batismo de novos membros locais, simbolizando a sua dedicação espiritual. Um dos momentos mais aguardados será a estreia do Episódio 2 da série “As Boas Novas Segundo Jesus” – uma produção original em 18 partes baseada nos evangelhos, que apresenta a vida e o ministério de Jesus Cristo.

Este episódio será apresentado em duas partes, na sexta-feira e no sábado. O Episódio 1 estreou no congresso do ano passado. Quase 11 milhões de pessoas assistiram aos mais de 6000 congressos de três dias organizados pelas Testemunhas de Jeová em todo o mundo em 2024. Para obter mais informações sobre este congresso gratuito e encontrar o local do congresso mais perto de si, visite o site jw.org > Quem Somos > Congressos.