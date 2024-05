A Câmara Municipal do Funchal realizou, hoje, pelas 16h00, o terceiro e último sorteio no âmbito da iniciativa municipal ‘+ Comércio Local’.

O sorteio decorreu no Balcão do Investidor e contou com a presença de comerciantes, munícipes participantes e da ARAE, que procederá à fiscalização de todo o processo do sorteio.

O ‘+ Comércio Local’ é uma iniciativa que visa promover e divulgar o consumo junto do comércio local do Município, fomentado através da adesão e participação de estabelecimentos comerciais. No decorrer da iniciativa os consumidores, por cada 20 euros de compras realizadas nas lojas aderentes, habilitaram-se a ganhar um dos 60 vales disponibilizados pela Autarquia, no montante de 250 euros cada.

Neste último sorteio foram sorteados 20 vales, no valor unitário de 250 euros, que poderão ser utilizados nos estabelecimentos comerciais aderentes, contribuindo, assim, para a economia circular do tecido comercial.

Aderiram à presente iniciativa 276 estabelecimentos comerciais, tendo representatividade em todas as freguesias do município.

Através de um comunicado, a autarquia refere que até à presente data e desde o início da presente iniciativa foram já distribuídos, pelos estabelecimentos aderentes, cerca de 127.700 cupões, o que corresponde a um potencial de ganhos superior a 2,5 milhões de euros.

“Para além do ‘+ Comércio Local’, a Câmara Municipal do Funchal promove e disponibiliza diversas iniciativas de apoio, promoção e divulgação do comércio local. Destacam-se o concurso de montras ‘Funchal em Flor’, que decorre entre os meses de abril e maio, o Fórum de Emprego Online, o Boletim Económico do Funchal, disponível em funchal.pt., entre outros”, pode ler-se ainda.