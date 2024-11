A Ilha de Lanzarote, em Canárias, foi o palco da III Cimeira da Macaronésia, num evento que abordou vários diversos assuntos, com foco no turismo sustentável, na inovação tecnológica, transição energética, transportes e a promoção de uma economia circular.

Foi final deste encontro, foi adotada uma declaração final dos Governos da Macaronésia - Cabo Verde, Madeira, Açores e Canárias.

Esta cimeira contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e da presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira, Susana Gramilho.