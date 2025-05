À primeira vista, pode parecer estranho, mas a verdade que o Arquipélago da Madeira está sob alerta devido à chuva e à trovoada. Até às 18h00, mantém-se alerta amarelo para precipitação, que desde a tarde de ontem e até às seis desta manhã era laranja, assim como o alerta de trovoada.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, rodando para o quadrante leste a partir do final da tarde, e soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até início da manhã.

Quanto ao estado do mar, e segundo as previsões do IPMA para este sábado, 10 de maio, a costa norte terá ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e a costa sul ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.