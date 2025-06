Temperaturas perto dos 27 graus esta sexta-feira na Madeira

O tempo quente já se fez sentir esta sexta-feira na Madeira. De acordo com os dados consultados pelo JM na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), desde a meia-noite a temperatura máxima quase atingiu os 27 ºC.

O valor mais alto foi registado na Ponta do Sol, no Lugar de Baixo, onde os termómetros chegaram aos 26,7 ºC. No Funchal, a temperatura máxima foi de 26,2 ºC, medida na estação do Observatório, no Lazareto.

A Norte, São Vicente também ultrapassou os 26 ºC esta sexta-feira. Já em Santa Cruz, a estação meteorológica do Aeroporto da Madeira (Santa Catarina) registou uma máxima de 25,3 ºC.

Também as temperaturas mínimas estiveram elevadas, com valores acima dos 20 ºC em vários concelhos, como Porto Moniz, Funchal e Santa Cruz.