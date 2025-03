O ambientalista e professor universitário Hélder Spínola, porta-voz da iniciativa de campanha do Bloco de Esquerda, criticou esta segunda-feira as políticas ambientais na Madeira, destacando a construção do teleférico sobre o Curral das Freiras como um exemplo claro da “falta de coerência” no trato da questão ambiental.

Em declarações durante a campanha, o ambientalista sublinhou que a qualidade ambiental da Região é uma questão fundamental não apenas para o futuro, mas também para o presente. “As questões relacionadas com o ambiente, e em particular com a qualidade ambiental e o equilíbrio ambiental, são questões fundamentais para a Madeira, para a comunidade madeirense, e não são apenas para o futuro. São cada vez mais questões incontornáveis ao nível do presente”, afirmou.

Para Hélder Spínola, a incoerência entre os discursos políticos e as políticas ambientais concretas é alarmante. “Falamos da importância da qualidade ambiental da Região, mas depois tomamos opções, percorremos caminhos que vão degradando essa qualidade ambiental, neste caso, em concreto, uma machadada forte na qualidade paisagística que temos para oferecer e que temos para vivenciar”, disse, referindo-se ao projeto do teleférico do Curral das Freiras.

Hélder Spínola apontou ainda o problema da implementação de estratégias ambientais que não saem do papel, como é o caso da reciclagem e das energias renováveis. “A reciclagem dos resíduos não chega aos 15%. As energias renováveis na produção de eletricidade já não descolam dos 30% há várias décadas, apesar das promessas de que estaríamos já muito próximos, nesta altura, dos 50%.”Além disso, o ambientalista alertou para os problemas ambientais persistentes, como os incêndios e as espécies invasoras, que continuam a ameaçar a biodiversidade da Madeira. “Temos vários problemas que se arrastam ao longo do tempo e que se agravam, como a questão dos incêndios e das espécies invasoras. Apesar de existirem boas intenções e até bons planos, na prática, nada é feito de forma consequente”, criticou.

Em contraste com as políticas atuais, a candidatura do Bloco de Esquerda propõe uma abordagem que considera mais coerente e integradora, visando um equilíbrio ambiental, social e económico. “A candidatura do Bloco de Esquerda tem todo um enquadramento de coerência em relação àquilo que defende não só para o ambiente, mas para a componente social e económica, que contribui para termos uma sociedade com equilíbrio ambiental e qualidade de vida, não só no futuro, mas também no presente”, concluiu Hélder Spínola.