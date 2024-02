Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 9h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 10 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Tendo como principal objetivo sensibilizar as escolas e a comunidade educativa para as questões da cibersegurança, bem como promover uma utilização crítica, responsável e segura da Internet, dos dispositivos móveis e dos ambientes virtuais, a Secretaria Regional de Educação leva a efeito, hoje, entre as 10h00 e as 12h00, no auditório da Escola da APEL, o VII Encontro Regional SeguraNet: ‘Engenharia Social I Navegação Defensiva’. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará na sessão de abertura.

* A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) vão reunir às 11h00 com a Câmara Municipal de Machico; e com a Câmara Municipal do Funchal, às 17h30.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar pelas 15h00, no edifício dos Paços do Concelho, com 16 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A partir das 15h15, na sala de sessões da Escola Francisco Franco, continua a X Semana da economia e Gestão, com Lígia Gonçalves, CEO da Walkme Mobile Solutions.

* A conferência de imprensa de apresentação da 2.ª edição do ‘Basquetebol na Cidade’ terá lugar às 16h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal. O torneio ‘Basquetebol na Cidade – 2.ª Edição’, decorrerá entre os dias 5 e 18 de março, num grande evento que espera contar com a participação de mais de 3500 pessoas.

* O Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira acolhe, pelas 17h00, a conferência ‘Levadas e Moinhos de Água da Madeira – Tecnologias que fazem História’. Terá como palestrante Hartmut Wittenberg, professor jubilado de Hidrologia e Engenharia Hidráulica da Leuphana Universidade de Lüneburg, na Alemanha.

* O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje, pelas 19h00, o concerto intitulado ‘Brianna Éden’, protoganizado pelo Geranium Trio.