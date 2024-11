Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à empresa Gestools, referiu que a aposta nas tecnologias tem “tido resultados muito positivos”.

“Os últimos números que nós temos, referentes a 2022, apontam para 508 empresas sediadas na Região com valor de faturação de 612 milhões de euros”, revelou o presidente do Governo Regional, acrescentando que, na Região, este “é um setor de atividade que não depende do transporte de pessoas e bens pelo que os custos de transporte não condicionam a atividade”.