A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira, promove a conferência “Tecnologia e Inovação: Oportunidades de impacto e capacitação” a decorrer amanhã, dia 12 de setembro, entre as 9h15 e as 12h30, no Museu Casa da Luz. O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na abertura oficial do evento.

Explorar o papel da tecnologia e da inovação no desenvolvimento de soluções de impacto e capacitação é o mote para a conferência que reunirá especialistas, empreendedores e organizações que estão a atuar na capacitação, na transformação digital e soluções de impacto a nível regional e nacional.

No início da manhã, a iniciativa contará com a investidora e especialista em projetos de inovação social Barbara Leão de Carvalho (3xP Global e The Regenerative Marketing Movement). Co-fundadora de várias organizações ambientais é também autora do livro “Guilding – A evolução natural do Marketing” para quem procura um olhar regenerador sobre as suas ações. Miguel Muñoz Duarte co-fundador do NoCode Institute of Technology apresentará projetos e soluções na área da requalificação digital, com um modelo inovador que promove a inclusão e a democratização tecnológica através da capacitação em tecnologias No-Code.

Será também destaque o EIT Health, entidade co-financiada pela União Europeia que pretende reunir as mentes mais brilhantes dos mundos dos negócios, pesquisa, educação e prestação de cuidados de saúde para responder a alguns dos maiores desafios de saúde enfrentados na Europa. Além de apresentarem iniciativas e oportunidades para startups a atuar na área da saúde, vão ainda moderar uma mesa-redonda que irá juntar empreendedores regionais com projetos em diferentes fases de maturidade, mas com impacto, com bases tecnológicas, como a inteligência artificial, iot e dados: Tiago Taveira Gomes (Opvance), Pedro Andrade (Humanos) e João Miguel Freitas (Madeira Quality Care).

O tema de financiamento colaborativo será destacado por Manuel Nery Nina da Goparity, uma solução que pretende democratizar o acesso às finanças sustentáveis. Fundada em 2017, a Goparity atua na área de financiamento alternativo a empresas com impacto positivo nas pessoas e no planeta. Manuel participará nesta conferência para poder fazer a apresentação do projeto e serviços a startups do GREET-CE.

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha que, ao divulgar as oportunidades de impacto e capacitação na Tecnologia e na Inovação, “dando a palavra a especialistas e organizações com experiência na área, estamos a possibilitar que surjam cada vez mais interessados e mais projetos regionais, potenciando o desenvolvimento da economia da Madeira e do Porto Santo no setor tecnológico”.