Bom dia!

- Na Escola Francisco Franco está a decorrer a XI Semana da Economia e Gestão, com o tema ‘Economia Azul’. Para hoje, três conferências: às 10h00 - ‘O Mercado dos Cruzeiros’, com Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região e ‘Transportes Marítimos”, por Duarte Rodrigues, diretor de Operações do Grupo Sousa. Na parte da tarde, às 15h15, Brício Araújo, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, aborda ‘Ordenamento do Espaço Marítimo. Desafios legislativos’.

- No Palácio de São Lourenço, o representante da República recebe, às 10h30, o comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão de mar e guerra Bruno Ferreira Teles.

-Na Quinta Vigia, às 12h00, o presidente do Governo Regional recebe os chefs distinguidos pelo Guia Michelin 2025.

- Pelas 15h00, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, o município divulga o programa da 3.ª edição do ‘Basquetebol na Cidade’.

- Às 17h30, na sede do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, na Rua 31 de Janeiro, n.º 56, no Funchal, realiza-se a apresentação da candidatura de José Costa Pinto ao Conselho Geral (bastonário) da Ordem dos Advogados.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias celebra 137 anos, com uma sessão comemorativa, às 18h00, na sala de espetáculos.