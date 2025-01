‘Teatro “Lixo Marinho’ foi a designação da iniciativa dinamizada hoje na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, tendo por mote o reforço da informação e sensibilização para uma problemática cada vez mais atual: a poluição dos oceanos.

A referida ação, promovida no âmbito do projeto Mare Nostrum daquele estabelecimento de ensino, projeto em implementação na secundária ribeirabravense desde 2019, contou com a colaboração da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e teve por público-alvo alunos do 6.º ano.

Os jovens estudantes começaram por ser informados relativamente às principais aves marinhas do arquipélago, bem como às principais ameaças a que estão sujeitas, com particular enfoque para o lixo marinho.

Na ocasião, foram apresentados e identificados os vários tipos de plásticos, atualmente os resíduos mais encontrados nos oceanos, um pouco por todo o planeta. E porque a solução para este que constitui indubitavelmente um problema global terá de passar necessariamente pelo contributo individual, os alunos foram desafiados a refletirem relativamente ao que cada um de nós pode fazer para diminuir o impacte da ação humana nos oceanos.

Após reflexão em grupo, seguiu-se a redação de um guião através do qual os participantes recriaram um dos diversos problemas nos oceanos, apontando a respetiva solução. A encenação redigida pelos alunos foi depois interpretada pelos próprios, encarnando os estudantes o papel de atores nesta dramatização.