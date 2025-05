Bom dia!

- A reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta quarta-feira arranca às 9h00. Na ordem de trabalhos constam 4 pontos.

- O salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira acolhe, às 10h00, a conferência intitulada ‘Nutrição Conectada: como a Educação Alimentar pode fazer a diferença’, pelo nutricionista Bruno Sousa.

- Reúne às 10h00 a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar da Assembleia Legislativa da Madeira.

- O secretário regional da Economia visita, às 10h30, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial – IDE.

- Às 11h30, o presidente do Governo Regional visita o novo Reservatório de Água de Rega do Lombo do Salão, na Calheta.

- Pelas 13h00, realiza-se uma reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

- O hemiciclo do Parlamento regional recebe, às 14h30, a reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político.

- No Parque Empresarial do Garachico, Câmara de Lobos, o secretário regional da Economia visita a empresa da empresa Chábom.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, às 17h00, decorre a apresentação do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities.

- A Biblioteca Municipal do Funchal promove, às 18h00, uma sessão do Clube de Leitura, com a obra ‘As estradas reais da Ilha da Madeira’, de Sílvia Silvestre, que marca presença na iniciativa.

- Estreia às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘O Curral’, inspirado na A Casa de Bernarda Alba.