O superintendente-chefe Nuno Pinto Coelho Homem da Costa, comandante regional da PSP da Madeira e 2.º Comandante-geral da PSP, entre os anos 84 e 2003, foi alvo de uma homenagem no Comando Regional da PSP Madeira.

A cerimónia aconteceu na passada terça-feira, mas só hoje foi divulgada. Contou com a presença do diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Carrilho, com a presença da mulher, filhas e netos do homenageado, de alguns polícias aposentados que trabalharam diretamente com o antigo comandante e ainda com uma representação de todos os serviços e esquadras do Comando.

Como gesto de reconhecimento, a PSP atribuíu o nome de Nuno Homem da Costa ao salão nobre do Comando Regional.

De acordo com o comunicado qu nos dá conta deste momento, o homenageado “agradeceu o gesto de reconhecimento da sua polícia e afirmou que se sente ainda tão polícia como no dia que deixou a instituição”.

O superintendente exortou os presentes a terem orgulho na função que desempenham e agradeceu aos polícias que o acompanharam durante mais de 15 anos.

“Fez também um sentido agradecimento à sua família, que estava presente, e desafiou todos os polícias a valorizarem este sólido pilar, que acompanha e sofre as ausências e preocupações dos que exercem as funções policiais, que no fundo não sendo polícias, também fazem parte da família policial”, adianta a fonte.

Por sua vez, o Diretor Nacional afirmou que “o exemplo do superintendente-chefe Nuno Homem da Costa é um desafio à nova geração de líderes policiais e a todos os agentes da autoridade, que devem orgulhar-se da sua profissão e dos serviços imprescindíveis que prestam à população à região e ao país”.

Realça a PSP que “Homem da Costa assumiu o comando em março de 1984 e os seus anos de liderança da PSP da Madeira foram muito ricos em mudanças para a polícia, que viveu neste período momentos de grande transformação e evolução, acompanhando as mudanças e melhorias que se iam consolidando nos primeiros anos da democracia no país e da autonomia na região. Na polícia esta evolução materializou-se com a melhoria dos vencimentos, com a redução dos horários e a introdução das folgas semanais, com a melhoria das instalações e dos equipamentos, com a modernização da comunicações e com a maior exigência nas condições de ingresso na PSP”.