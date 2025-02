Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* ‘A Arte de Ilustrar: Processo Criativo com Júlio Dolbeth e Rafaela Rodrigues’ é o tema da conferência que decorre a partir das 10h00, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 11h00 a empresa J. Alberto & Filhos, Lda., ao Caminho Velho da Chamorra. Pela tarde, às 17h30, o presidente do GR desloca-se à placa central da Avenida Arriaga, por ocasião da abertura do Mercadinho de Carnaval.

* O Concerto Pedagógico ‘A Cor do Som’ terá lugar hoje, no Salão Paroquial de Santana, com duas sessões, a primeira às 11h00 e a segunda às 15h00. Este concerto será protagonizado pela Orquestra da Direção de Serviços de Educação Artística, composta por 14 docentes de Expressão Musical e Dramática/Áreas Artísticas.

* Às 15h00, realiza-se a cerimónia de assinatura de 20 protocolos no âmbito do Associativismo Desportivo, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

* A Galeria de Arte Francisco Franco inaugura pelas 17h00, no Piso II, a mostra ‘As viagens da Paz’ - Exposição de fotografia de viagem de Maria da Paz Ferreira.

* Pelas 18h00, terá lugar a conferência de imprensa de apresentação do Open Natação do Liceu-Madeira 24/25, no salão nobre da CMF. Organizado pelo Clube Escola ‘O Liceu’ em parceria com a Associação de Natação da Madeira, e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, o evento realiza-se no próximo fim de semana, 1 e 2 de março, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal - Penteada.

* A Ponta do Sol acolhe hoje uma ‘Sunset Party’, no cais da vila, integrada nas iniciativas do Projeto ‘Um Dia Pela Vida’, que decorre, desde o início de outubro, neste concelho. Este evento tem início às 18h30, sendo que as receitas revertem a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.