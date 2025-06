De 7 a 11 de julho, a Região Autónoma da Madeira acolhe pela primeira vez a Summer Medical School: lifestyle, uma escola de verão pioneira criada pela NOVA Medical School – Universidade NOVA de Lisboa (NMS), com o objetivo de sensibilizar e educar crianças entre os 6 e os 10 anos para práticas de saúde preventiva, bem-estar e estilos de vida saudáveis.

A iniciativa decorre na Escola de Hotelaria e Turismo do Funchal, numa ação conjunta entre a NMS, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira. O programa é coordenado por Conceição Calhau, subdiretora da NMS para a Extensão à Comunidade e responsável pela área de nutrição e estilos de vida, e por Margarida Ferreira, diretora do Serviço de Endocrinologista do Hospital do Funchal na Madeira.

A Summer Medical School foi criada em 2022, e tem sido distinguida pelo seu caráter inovador e impacto real na literacia em saúde, através de experiências totalmente práticas e adaptadas a cada faixa etária. A edição de 2024 em Lisboa reforçou a relevância do projeto, com a participação de dezenas de crianças e o envolvimento de diversas entidades parceiras.

Nesta edição piloto na Madeira, o programa foca-se em quatro pilares fundamentais – nutrição, atividade física, saúde mental e ciência – e conta com o apoio de profissionais do SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira), bem como a participação de parceiros institucionais e corporativos locais.

Margarida Ferreira, médica endocrinologista, diretora do Serviço de Endocrinologia do Hospital do Funchal na Madeira, destaca a importância desta iniciativa para a Região: “A literacia em saúde começa na infância. Iniciativas como esta são fundamentais para formar crianças mais conscientes do seu corpo e das suas escolhas, reduzindo fatores de risco associados a doenças metabólicas, como é exemplo a diabetes. É com grande satisfação que nos associamos a este projeto da NOVA Medical School, que representa uma abordagem prática e transformadora na forma como educamos para a saúde.”

“A realização desta edição piloto na Madeira representa um passo decisivo na promoção da saúde infantil na Região. Ao levar este modelo educativo inovador a uma nova realidade geográfica e social, a iniciativa contribui para uma maior equidade no acesso à literacia em saúde, promovendo hábitos saudáveis junto de comunidades onde estas oportunidades formativas são mais limitadas”, reforça, um comunicado enviado à redação.