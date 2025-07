No próximo dia 7 de julho, arranca na Região Autónoma da Madeira o programa Summer Medical School: Lifestyle, uma iniciativa promovida pela NOVA Medical School, em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. Terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, entre as 09h e as 17h30, de segunda a sexta-feira.

Este projeto tem como principal objetivo promover estilos de vida saudáveis junto das camadas mais jovens, sensibilizando-os para a importância da alimentação equilibrada, da atividade física regular, do bem-estar mental e da prevenção de doenças crónicas. Durante o programa, os participantes terão acesso a diversas atividades práticas e educativas, com: workshops hands-on, onde irão efetivamente aprender a cozinhar de uma forma saudável; sessões sobre risco cardiovascular, segurança alimentar, saúde mental; atividades de ciência em contexto de laboratório; atividades lúdicas de exercício físico; e sessão de suporte básico de vida.

“Importa ainda destacar que, graças a uma parceria com o Grupo Sousa (parceiro deste projeto) e a farmacêutica Abbott, foram criadas bolsas de participação destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade e com doenças crónicas, como diabetes. Esta medida visa garantir que todas as crianças, independentemente da sua condição socioeconómica ou de saúde, possam beneficiar desta experiência educativa e transformadora”, refere a entidade, num comunicado enviado à redação.