A sucessão de Jorge Carvalho será efetuada sem pressa. Porque, sabe o Jornal, a saída do governante deve acontecer apenas no final deste mês, após a marcação das eleições autárquicas. O substituto do candidato da coligação PSD/CDS à Câmara do Funchal será encontrado fora do executivo regional e não obriga a mais reajustamentos no elenco governativo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca dez momentos que marcaram o ano na Região. No dia em que se celebra a Madeira, o Jornal recorda alguns dos temas mais mediáticos dos últimos doze meses.

Saiba anda que dois ex-ministros marcarão presença em conferência sobre a autonomia e que economia madeirense desacelera mas continua positiva.

PS lança Nilson Jardim em Câmara de Lobos é outro assunto de destaque nesta edição que fala do imbróglio relacionado com a procissão marítima sem autorização para atracar na Calheta e da rede nacional de droga que tinha sede no Funchal.

