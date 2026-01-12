Subsídio de mobilidade: “Há uma discriminação inconstitucional”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, voltou a criticar o atual modelo do subsídio de mobilidade, considerando que a legislação em vigor introduz uma discriminação inconstitucional contra os residentes das regiões autónomas.
As declarações foram feitas à margem da inauguração do novo Design Space da empresa Ferreira’s, no Funchal.
O líder do executivo madeirense revelou que está em cima da mesa uma proposta de lei enviada à Assembleia da República para revogar as normas que impõem condicionamentos ao acesso ao subsídio, como a exigência de situação fiscal regularizada.
“Não pode haver nenhum português discriminado em função do sítio onde vive. O que esta lei introduziu foi uma discriminação dos portugueses das ilhas, que é inconstitucional.” Segundo Albuquerque, estas regras representam uma violação dos direitos fundamentais dos madeirenses, 50 anos após o início da autonomia política da Região.
O presidente explicou que uma pendência fiscal não equivale a uma infração, podendo até estar a ser contestada nos tribunais, e que ninguém pode ser impedido de viajar por esse motivo.
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte emitido para o Arquipélago da Madeira, que está em vigor, até às 18h00 desta...
A Presidente da Moldova, Maia Sandu, afirmou hoje que votaria a favor da reunificação do seu país com a Roménia, em caso de referendo sobre a questão,...
O candidato presidencial Cotrim Figueiredo garantiu hoje que é “absolutamente e completamente falsa” a denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber na quinta-feira a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María...
A cidade de Joanesburgo é uma atração turística e de negócios da África, sem pausa e bastante procurada, com novos voos internacionais programados para...
O Governo assegurou hoje “não ter diminuído um milímetro” o controlo de fronteiras ao ter suspendido o novo modelo europeu, após constrangimentos no Aeroporto...
Inaugurou o primeiro hub de carregamento ultrarrápido da Iberdrola | BP Pulse na ilha da Madeira, sendo este localizado no Garajau, Caniço. O espaço dispõe...
Várias equipas dos Bombeiros Voluntários de Santana foram mobilizadas, na tarde desta segunda-feira, para uma operação de busca e resgate a um grupo de...
A candidatura de António Filipe às eleições presidenciais do próximo domingo desenvolveu, hoje, no Funchal, uma iniciativa de campanha eleitoral com a...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA), onde destacou...