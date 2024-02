O presidente do Governo Regional acredita que a questão dos reembolsos das viagens aéreas será solucionada em breve, uma vez que está agendada, para a próxima terça-feira, uma reunião entre a Inspeção Geral de Finanças, a ANAC e os CTT, no sentido de ser encontrada uma solução.

Albuquerque afirma que o seu Governo, através do secretário regional do Turismo e Cultura, apresentou uma reclamação e recebeu a informação de que na terça-feira, tentarão analisar e fazer com os madeirenses não sejam penalizados nesta questão do subsídio de mobilidade.

Recorde-se que foram anunciadas mais restrições para que os madeirenses e porto-santenses possam ter acesso ao subsídio de mobilidade.

Na sexta-feira o assunto foi notícia no JM, onde era avançado que os novos critérios poderiam afetar 70% dos passageiros.