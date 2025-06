O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) está a promover um encontro formativo dedicado à reflexão crítica sobre as políticas educativas e o papel do professor e do educador perante os desafios do mundo atual.

A iniciativa, que começou ontem e se prolonga até às 18h30 deste sábado, 7 de junho, conta com a orientação do professor Almerindo Janela Afonso, da Universidade do Minho, reconhecido investigador na área da sociologia da educação.

Durante o encontro, estão a ser debatidos temas como a profissão docente e educativa numa perspetiva sociológica, as mudanças globais que influenciam a educação e as políticas públicas. A sessão inclui ainda uma análise da investigação desenvolvida em Portugal na área da sociologia da educação, promovendo um olhar crítico sobre diversas realidades escolares.

O principal objetivo é incentivar o diálogo entre professores e educadores, refletir sobre o papel da profissão e compreender as transformações que se vivem atualmente no setor educativo. O SPM sublinha que esta é uma “oportunidade importante para repensar a escola e o trabalho dos profissionais da educação, valorizando o diálogo, a partilha de experiências e a qualidade do ensino e da aprendizagem”.