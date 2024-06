Sondagem JM: Concorda com a compra de navio de investigação por 14 milhões?

O habitual espaço de inquérito/sondagem no site do Jornal tem agora uma nova questão: Concorda com o investimento de 14 milhões de euros num navio de investigação?

A base do inquérito constitui a manchete da edição impressa do JM desta quarta-feira sobre o investimento de 14 milhões num navio de investigação e as críticas que a decisão está a gerar.

Assim, a pergunta em concreto é a seguinte: “Concorda com o investimento de 14 milhões de euros num navio de investigação?”

Para votar, o leitor é convidado a descer o cursor no seu computador até ao conteúdo a seguir aos artigos de opinião. Aí, tem de escolher uma das seguintes quatro respostas possíveis:

Sim. O nosso mar ainda tem muito explorar.

Sim, porque esse investimento é com fundos do PRR e não custa nada à Região.

Não. Só a manutenção do navio representa um custo elevado.

Não. Há outras prioridades na Região.

Então, não se esqueça de votar!